Используя карту часовых поясов решите залачи на определение времени. мира, 1. На ??улевом меридиане местное время составляет 16 ч. Определите местное время в этот момент в Полтаве. 2. Местное время в Харькове 13 ч. На каком...

География

Используя карту часовых поясов решите залачи на определение времени. мира, 1. На ??улевом меридиане местное время составляет 16 ч. Определите местное время в этот момент в Полтаве. 2. Местное время в Харькове 13 ч. На каком меридиане в это время составляет будет 15 ч? 3. Определите географическую А, если в нем местное время долготу пункта 10 ч 30 мин, тогда как в Лондоне 8 ч. 4. В Одессе поясное время составляет 14 ч 25 мин. Определите, каким будет поясное время в Токио (Япония)

Автор: Гость