Используя карту часовых поясов решите залачи на определение времени. мира, 1. На ??улевом меридиане местное время составляет 16 ч. Определите местное время в этот момент в Полтаве. 2. Местное время в Харькове 13 ч. На каком...
География
Используя карту часовых поясов решите залачи на определение времени. мира, 1. На ??улевом меридиане местное время составляет 16 ч. Определите местное время в этот момент в Полтаве. 2. Местное время в Харькове 13 ч. На каком меридиане в это время составляет будет 15 ч? 3. Определите географическую А, если в нем местное время долготу пункта 10 ч 30 мин, тогда как в Лондоне 8 ч. 4. В Одессе поясное время составляет 14 ч 25 мин. Определите, каким будет поясное время в Токио (Япония)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нулевой меридиан это нулевой пояс. Полтава-второй пояс. Так как мы знаем, чем восточнее (східніше), тем больше времени. Поэтому, мы: 16 часов+2+18 Ответ:в Полтаве 18 часов
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