Запиши выражения и найди их значение прибавь к числу 1207 частное чисел 51300 и 9. Вычти из произведения чисел 480 и 7 число 1406. Уменьши в 100 раз произведение чисел 5700 и а; а=9.

Математика
Запиши выражения и найди их значение прибавь к числу 1207 частное чисел 51300 и 9. Вычти из произведения чисел 480 и 7 число 1406. Уменьши в 100 раз произведение чисел 5700 и а; а=9.
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