Полисахарид в растительной клетке: 1- белок 2-крахмал 3- нуеклиновая кислота 4- глюкоза
Биология
Полисахарид в растительной клетке: 1- белок 2-крахмал 3- нуеклиновая кислота 4- глюкоза
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Гость:
Полисахоридом в растительной клетке является крахмал
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