1.Спишите первую часть текста, вставляя , где это необходимо, знаки препинания. Сос??авьте схемы предложений с прямой речью. 2. Попытайтесь преобразовать одно их этих предложений второй часть текста в предложение с прямой речь...

Русский язык
1.Спишите первую часть текста, вставляя , где это необходимо, знаки препинания. Сос??авьте схемы предложений с прямой речью. 2. Попытайтесь преобразовать одно их этих предложений второй часть текста в предложение с прямой речью. 1) Некоторые растения могут предсказывать перемену погоды. Вот, например, желтовато-белая жимолость рассказывает человеку: - Если подойдёшь ко мне и почувствуешь сильный запах - жди дождя вечером или ночью. Бело-розовые вьюнки раскрываются между семью и восемью часами утра. Если же они закрыты - будет дождь. - У моих розовых цветов перед дождём летает много ночных бабочек, - предсказывает дрёма. Мокрица говорит: "Если я ещё не проснулась в девять часов - жди непогоду". 2) В восхищение приводит человека белая лилия, растущая в озере или тихой лесной речке. Её цветки раскрываются в семь часов утра, закрываются в пять часов вечера. Костяника перед наступлением хорошей погоды закручивает листья, а перед ненастьем раскручивает и загибает их вверх.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А: "П". "П", -  а. А: "П". Белая лилия словно говорит: "Мои цветки раскрываются в семь часов утра, закрываются в пять часов вечера". 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Fe (OH)3-FE2O3-Fe-FeCl3-Fe (OH)3 Қосындысы коэффициент
Ответить
Физика
Почему спарение жидкости происходит при любой температуре ?
Ответить
Русский язык
Имеет форму настояшего времени 1)купить 2) загорать 3)прибежать 4)собратся 6)сказать
Ответить
История
Первым князем Древнерусского государства был а) Рюрик. б) Дир в) Аскольд. г) Олег
Ответить
Математика
Насколько пальто дороже костюма если костюм стоит 950 руб. а пальто 1000 руб.
Ответить