1.Спишите первую часть текста, вставляя , где это необходимо, знаки препинания. Сос??авьте схемы предложений с прямой речью. 2. Попытайтесь преобразовать одно их этих предложений второй часть текста в предложение с прямой речь...

Русский язык

1.Спишите первую часть текста, вставляя , где это необходимо, знаки препинания. Сос??авьте схемы предложений с прямой речью. 2. Попытайтесь преобразовать одно их этих предложений второй часть текста в предложение с прямой речью. 1) Некоторые растения могут предсказывать перемену погоды. Вот, например, желтовато-белая жимолость рассказывает человеку: - Если подойдёшь ко мне и почувствуешь сильный запах - жди дождя вечером или ночью. Бело-розовые вьюнки раскрываются между семью и восемью часами утра. Если же они закрыты - будет дождь. - У моих розовых цветов перед дождём летает много ночных бабочек, - предсказывает дрёма. Мокрица говорит: "Если я ещё не проснулась в девять часов - жди непогоду". 2) В восхищение приводит человека белая лилия, растущая в озере или тихой лесной речке. Её цветки раскрываются в семь часов утра, закрываются в пять часов вечера. Костяника перед наступлением хорошей погоды закручивает листья, а перед ненастьем раскручивает и загибает их вверх.

Автор: Гость