Уменьши наибольшее четырехзначное число в 3 раза а полученое значение увеличить в 100 раз.
Математика
Уменьши наибольшее четырехзначное число в 3 раза а полученое значение увеличить в 100 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9999:3=3333 3333. 10=33330
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бассейн проведены две трубы.Через первую трубу он наполняется на 12 часов быстре??,чем через вторую.После того,как первая труба действовала 10 её...
Русский язык
1.Спишите первую часть текста, вставляя , где это необходимо, знаки препинания. Сос??авьте схемы предложений с прямой речью. 2. Попытайтесь преоб...