Уменьши наибольшее четырехзначное число в 3 раза а полученое значение увеличить в 100 раз.

Математика
Уменьши наибольшее четырехзначное число в 3 раза а полученое значение увеличить в 100 раз.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9999:3=3333 3333. 10=33330
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