В бассейн проведены две трубы.Через первую трубу он наполняется на 12 часов быстре??,чем через вторую.После того,как первая труба действовала 10 её закрыли и открыли вторую,через которую бассейн наполнился за 16 часов.За скольк...

Гость: Гость:

Пусть скорость течения воды по подающей трубе = х а скорость течения по отводящей трубе - у Тогда время наполнения = 1/х часов, а время "опорожнения" = 1/у часов Зная, что через первую трубу бассейн наполняется на 2 часа больше, чем через вторую опорожняется и что при заполненном на одну треть (13) бассейне, оноказался пустым спустя 8 часов, составим систему уравнений: 1/х = 1/у + 2 |*ху 1/3 + 8х - 8у = 0 |*3 у - х - 2ху = 0 1 + 24х - 24у = 0 выразим из второго уравнения х: 24х = 24у - 1 х = у - 1/24 подставим в первое уравнение: у - (у-1/24) - 2у(у - 1/24) = 0 у - у + 1/24 - 2у^2 + 1/14у = 0 |*24 48у^2 - 2у - 1 = 0 у1 = 1/6 у2 = - 12/96 (не удовл. усл. задачи) х = у - 1/24 х = 1/8 время наполнения - 1/х = 1/(1/8) = 8 часов время опустошения - 1/у = 1/(1/6) = 6 часов