Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: KNO2+КI+ H2SO4 ---- I2+NO + К2SO4 + H2О Определите окислитель и восстановитель.
Химия
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: KNO2+КI+ H2SO4 ---- I2+NO + К2SO4 + H2О Определите окислитель и восстановитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KNO2+2KI+2H2SO4=I2↓+2NO↑+2K2SO4+2H2O N(3+)+1e=N(2+) 2 восстановление 2I(-)-2e=I2(0) / 1 окисление KNO2 - окислитель KI - восстановитель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
1.Прочитайте текст. Выпишите из него десять общеупотребительных слов. Что такое наша земля? Это с невероятной,непредставимой скоростью мчащаяся в...
Английский язык