Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: KNO2+КI+ H2SO4 ---- I2+NO + К2SO4 + H2О Определите окислитель и восстановитель.

Химия
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: KNO2+КI+ H2SO4 ---- I2+NO + К2SO4 + H2О Определите окислитель и восстановитель.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KNO2+2KI+2H2SO4=I2↓+2NO↑+2K2SO4+2H2O N(3+)+1e=N(2+)  2   восстановление 2I(-)-2e=I2(0)       / 1         окисление KNO2 - окислитель KI - восстановитель
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