Используя рисунок учебника на с. 51 охарактеризуйте жизненный цикл папоротника

Гость: Гость:

1.Зрелый спорофит 2.Спорангий 3.Тетрада незрелый спор 4.Зрелые споры 5.Молодой гаметофит 6.Зрелый гаметофит а)антеридий-сперматозоид б)архегоний-яйцеклетка 7.Оплодотворенная яйцеклетка(зигота) 8.молодой спорофит Жизненный цикл папоротника включает смену бесполого и полового поколений - спорофита и гаметофита. Спорофит - всем известное зеленое растение - образует спорангии, часто выглядящие как красновато-бурые бугорки на нижней стороне обычных листьев или на специализированных листьях (спорофиллах). Спорангии рассеивают тысячи спор, каждая из которых в благоприятных условиях прорастает в тонкую зеленую пластинку диаметром обычно ок. 6 мм. Это гаметофит, называемый заростком и обычно нами не замечаемый. На нем развиваются мужские и женские половые органы - антеридии и архегонии. Когда они созревают, сперматозоиды из антеридиев плывут по покрывающей заросток пленке воды в архегонии и оплодотворяют здесь яйцеклетки. Из зиготы образуется новый спорофит, и жизненный цикл завершается.