Подчеркни сочетание слов, которые слова норка и лисичка обозначают зверька. Уютная норка. Шустрая норка. Вкусные лисички. Озорные лисички.
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Подчеркни сочетание слов, которые слова норка и лисичка обозначают зверька. Уютная норка. Шустрая норка. Вкусные лисички. Озорные лисички.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уютная норка. Шустрая норка. Вкусные лисички.Озорные лисички. Слова , выделенные жирным шрифтом , обозначают зверька.
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