-368÷(-8)÷(-23) решение подскажите
Математика
-368÷(-8)÷(-23) решение подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -368:(-8)=46 2) 46:(-23)=-2
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