Реши пример пожалуйста!!!!!!! 5+6*3+44*2=????? решите пожалуйста срочно нужно!!!!!!!!!
Математика
Реши пример пожалуйста!!!!!!! 5+6*3+44*2=????? решите пожалуйста срочно нужно!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3=18 44*2=88 5+18+88=111
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