Реши пример пожалуйста!!!!!!! 5+6*3+44*2=????? решите пожалуйста срочно нужно!!!!!!!!!

Математика

Реши пример пожалуйста!!!!!!! 5+6*3+44*2=????? решите пожалуйста срочно нужно!!!!!!!!!

Автор: Гость