В течение скольких лет продолжалась эпоха гонений на веру в нашей стране?
История
В течение скольких лет продолжалась эпоха гонений на веру в нашей стране?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1650- 60х годах патриарх Никон провёл церковные реформы, которые вызвали раскол ПЦ. От церкви отделились старообрядцы, которые выступали за старые церковные порядки. Они подвергались гонениям. В эпоху Петра Великого эти гонения были особенно сильными. Вообще преследования раскольников продолжались вплоть до возникновения советской власти. С приходом власти большевиков начались преследования за веру вообще. Религия была объявлена дурманом. Православные священники ссылались в лагеря
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