Назовите пары слов а) совпадающие по объему и содержанию значения; б) совпадающие ??о объему, но разные по содержанию значения; в) различные и по объему и по содержанию значения. космонавт, астронавт; лингвистика, языкознание;...

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Назовите пары слов а) совпадающие по объему и содержанию значения; б) совпадающие ??о объему, но разные по содержанию значения; в) различные и по объему и по содержанию значения. космонавт, астронавт; лингвистика, языкознание; луна, месяц; отметка, оценка; палец, перст; дом, здание; артист, актер; собака, животное; изречение, афоризм; архитектор, зодчий; собака, шавка; лошадь, кляча; дуэль, поединок; дуэль, битва; друг, кореш; школа, академия

Автор: Гость