Пожалуйста прошу вас всех для меня это очень важно составить большую сказку с фра??еологизмами
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Пожалуйста прошу вас всех для меня это очень важно составить большую сказку с фра??еологизмами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть брат .Ему 3 года .Он еще не умеет разговаривт.Мы часто его называем нем как рвба
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