Написать 2 предложения с фразеологизмом 'зеленая улица' в прямом и переносном значении
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Написать 2 предложения с фразеологизмом 'зеленая улица' в прямом и переносном значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром приятно прогуляться по зелёной улице. На автобусе мы ехали зелёной улицей.
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