Художественный стиль на слово дождь

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Художественный стиль на слово дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грустный, печальный, сонный, сопережевательный.
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