Сочинение (короткое не больше 20 строк) на тему кем я хочу стать (я хочу стать ветеринаром) пожалуйста помогите!!
Обществознание
Сочинение (короткое не больше 20 строк) на тему кем я хочу стать (я хочу стать ветеринаром) пожалуйста помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*Заголовок* *О себе пару строк* Я хочу стать ветеринаром. *Далее о професси 4 строки* И плавно заканчиваешь сочинение, в конце пишешь почему хочешь стать ветеринаром.
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