2log6X+log6 49=2 помогите пожалуйста(((
Математика
2log6X+log6 49=2 помогите пожалуйста(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ х>0 2log6 x+2log6 7=2 разделим все на 2 log6 x+log6 7=1 log6 7x=1 7x=6 x=6/7 проверка 2log6 6/7+log6 49=log6 36/49 +log6 49=log6 36*49/49=log6 36=2
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