Составить из слов предложения: 1) Саду, в, шиповник, цветет, на, похожа, шишка, ежик??. 2) Дремлет, камыш, чуткий, тишина кругом, за, полем, зеленеет, кузнечики, трещат, в траве.

Русский язык

Составить из слов предложения: 1) Саду, в, шиповник, цветет, на, похожа, шишка, ежик??. 2) Дремлет, камыш, чуткий, тишина кругом, за, полем, зеленеет, кузнечики, трещат, в траве.

Автор: Гость