Назовите комбинаторные варианты следующих слов в указанных словарных значениях. a letter (письмо), green (цвета травы), to raise (поднимать), a story (рассказ), tough (жесткий, не мягкий), to receive (принимать, оказывать вним...
Английский язык
Назовите комбинаторные варианты следующих слов в указанных словарных значениях. a letter (письмо), green (цвета травы), to raise (поднимать), a story (рассказ), tough (жесткий, не мягкий), to receive (принимать, оказывать внимание)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I saw the letter, i received, i raised it, it was tough, it was green, there was a story.
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