Найди двухзначное число меньше 50 которое при делении на 2 дает остаток 1 , при делении на 9 дает в остатке 2 ,а при делении на 8 остаток равен трем
Математика
Найди двухзначное число меньше 50 которое при делении на 2 дает остаток 1 , при делении на 9 дает в остатке 2 ,а при делении на 8 остаток равен трем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 11 ...........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Назовите комбинаторные варианты следующих слов в указанных словарных значениях. a letter (письмо), green (цвета травы), to raise (поднимать), a s...
Алгебра
Русский язык
Составить из слов предложения: 1) Саду, в, шиповник, цветет, на, похожа, шишка, ежик??. 2) Дремлет, камыш, чуткий, тишина кругом, за, полем, з...