Найди двухзначное число меньше 50 которое при делении на 2 дает остаток 1 , при делении на 9 дает в остатке 2 ,а при делении на 8 остаток равен трем

Математика

Найди двухзначное число меньше 50 которое при делении на 2 дает остаток 1 , при делении на 9 дает в остатке 2 ,а при делении на 8 остаток равен трем

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