Помогите пожалуйста решить уравнение (x-1)^4-5(x^2-1)^2+4(x+1)^4=0
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение (x-1)^4-5(x^2-1)^2+4(x+1)^4=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-1)*4-5(х*2-1)*2+4(х+1)*4=0 4х-4х-10(2х-1)+16(х+1)=0 -20х+10+16х+16=0 -4х= -10-16 -4х= -26 х= -26:( -4) х=6,5 Ответ:6,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Найди двухзначное число меньше 50 которое при делении на 2 дает остаток 1 , при делении на 9 дает в остатке 2 ,а при делении на 8 остаток равен трем
Английский язык
Назовите комбинаторные варианты следующих слов в указанных словарных значениях. a letter (письмо), green (цвета травы), to raise (поднимать), a s...
Алгебра