Используя таблицу простых чисел, из чисел 66, 97, 128, 139, 201, 311, 450, 502, 503, 641, 864, 879, 991 в одну строку выпишите простые числа, в другую-составные числа Помогите пожалуйста очень срочно

Математика

Используя таблицу простых чисел, из чисел 66, 97, 128, 139, 201, 311, 450, 502, 503, 641, 864, 879, 991 в одну строку выпишите простые числа, в другую-составные числа Помогите пожалуйста очень срочно

Автор: Гость