Используя таблицу простых чисел, из чисел 66, 97, 128, 139, 201, 311, 450, 502, 503, 641, 864, 879, 991 в одну строку выпишите простые числа, в другую-составные числа Помогите пожалуйста очень срочно
Математика
Используя таблицу простых чисел, из чисел 66, 97, 128, 139, 201, 311, 450, 502, 503, 641, 864, 879, 991 в одну строку выпишите простые числа, в другую-составные числа Помогите пожалуйста очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
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Простые97 139 311 991 879 502
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