Используя цифры 0, 3, 4, 5, причем каждую только один раз, запишите двузначные числа, которые делятся; 1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.
Математика
Используя цифры 0, 3, 4, 5, причем каждую только один раз, запишите двузначные числа, которые делятся; 1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34/2-17 30/2-15 45/5-9 54/2-27 30/10-3 40/4-4 50/10-5
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