Используя цифры 0, 3, 4, 5, причем каждую только один раз, запишите двузначные числа, которые делятся; 1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.

Математика

Используя цифры 0, 3, 4, 5, причем каждую только один раз, запишите двузначные числа, которые делятся; 1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.

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