Исправьте ошибки в образовании формы множественного числа имён существ.Директор??,шофёры,мастеры,инженера,плоскости,очереди,госпиталя,почерки,кремы,выбора,выводы,торта,подписи,месяца,шелка,профессоры,доктора,маляры,гербы,весны.
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Исправьте ошибки в образовании формы множественного числа имён существ.Директор??,шофёры,мастеры,инженера,плоскости,очереди,госпиталя,почерки,кремы,выбора,выводы,торта,подписи,месяца,шелка,профессоры,доктора,маляры,гербы,весны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Директоры, шофёры, мастера, инженеры, плоскости, очереди, госпитали, почерки, крема, выборы, выводы, торты, подписи, месяцы, шелка, профессоры, доктора, маляры, гербы, весны.
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