Исправьте ошибки в следующих предложениях. Существует только одна ошибка в каждо?? предложении. Ошибки могут быть в грамматике, орфографии или словаря. 1. I like reading because is interesting. 2. The house is very quiet in t...

Исправьте ошибки в следующих предложениях. Существует только одна ошибка в каждо?? предложении. Ошибки могут быть в грамматике, орфографии или словаря. 1. I like reading because is interesting. 2. The house is very quiet in the evening. 3. Her brother is two years younger than she. 4. We are going in Italy on holiday. 6. Everyone was enjoying the concert. 7. I don’t like girls with blonde hairs. 8. On Saturdays I’m usually play football with my friends. 9. Would you like to visit a old town? 10. They bought a ticket, than they saw a film.

