Истории известны случаи, когда химические явления, законы и химические вещества были открыты несколькими учеными независимо друг от друга. Приведите примеры открытых таким образом основных законов химии.

Химия
Истории известны случаи, когда химические явления, законы и химические вещества были открыты несколькими учеными независимо друг от друга. Приведите примеры открытых таким образом основных законов химии.
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Уравнение менделеева-Клапейрона
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