Истории известны случаи, когда химические явления, законы и химические вещества были открыты несколькими учеными независимо друг от друга. Приведите примеры открытых таким образом основных законов химии.

Химия

Истории известны случаи, когда химические явления, законы и химические вещества были открыты несколькими учеными независимо друг от друга. Приведите примеры открытых таким образом основных законов химии.

Автор: Гость