История 10 Золотой век Екатерины Что из названного характеризует политику Екатерины II? А)принятие закона об обязательной службе дворян Б)проведение губернской реформы В)учреждение министерств Г)учреждение Синода

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История 10 Золотой век Екатерины Что из названного характеризует политику Екатерины II? А)принятие закона об обязательной службе дворян Б)проведение губернской реформы В)учреждение министерств Г)учреждение Синода

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