История 10 Золотой век Екатерины Что из названного характеризует политику Екатерины II? А)принятие закона об обязательной службе дворян Б)проведение губернской реформы В)учреждение министерств Г)учреждение Синода
История
История 10 Золотой век Екатерины Что из названного характеризует политику Екатерины II? А)принятие закона об обязательной службе дворян Б)проведение губернской реформы В)учреждение министерств Г)учреждение Синода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Проведение губернской реформы
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