История 12 века поисать события

Гость: Гость:

1103 — Долобский съезд русских князей и первый совместный поход на половцев. 1107 — новый поход русских князей на половцев. 1111 — разгром половцев и их откочевка в Грузию. 1113 — Вокняжение Владимира Мономаха в Киеве. Киевское восстание народа против старшей дружины. 1118 — Окончательная редакция «Повести временных лет» . 1125 — Смерть Владимира Мономаха и вокняжение в Киеве Мстислава Владимировича. 1127 — взятие войсками Мстислава Владимировича Полоцка и высылка полоцких князей в Константинополь. 1132 — смерть Мстислава Владимировича и начало распада Киевской Руси. 1136 — Восстание в Новгороде. Изгнание князя Всеволода Мстиславича. Утверждение республики в Новгороде. 1147 — Первое летописное упоминание Москвы. Убийство в Киеве великого князя Игоря Ольговича. 1157 — Смерть в Киеве князя Юрия Долгорукого. Княжение во Владимире суздальском князя Андрея Боголюбского (до 1174). 1158 — Строительство Успенского собора во Владимире-на-Клязьме (до 1161) 1169 — Войска Андрея Боголюбского захватили и сожгли Киев. 1174 — Убийство Андрея Боголюбского в Боголюбове. 1176 — Начало княжения во Владимирском княжестве Всеволода Большое Гнездо. 1185 — Поход Новгород-Северского князя Игоря Святославича против половцев. «Слово о полку Игореве» . 1199 — Объединение Волынского и Галицкого княжеств. Вот выбирай