История.7 класс.Вставьте в текст пропущенные факты,названия,даты. Заголовок:_________ На западе в конце XV-начале XVI века единственным выходом Р оссии к Балтийскому морю являлось побережье Финского залива ___________________...

История

История.7 класс.Вставьте в текст пропущенные факты,названия,даты. Заголовок:_________ На западе в конце XV-начале XVI века единственным выходом Р оссии к Балтийскому морю являлось побережье Финского залива _________________________________. А на востоке важной задачей было присоединение Казанского ханства,через которое шёл _____________________________ в Персию,Индию,Китай.Первые походы Ивана IV на Казань закончилось неудачей.И лишь ___________________ в праздник Покрова Богородицы русским войскам удалось захватить город.В начале Ливонской войны в Россию через захваченную _____________ ежегодно проходило по несколько караванов английских и голландских кораблей.Стала развиваться внешняя торговля.

Автор: Гость