История.7 класс.Вставьте в текст пропущенные факты,названия,даты. Заголовок:_________ На западе в конце XV-начале XVI века единственным выходом Р оссии к Балтийскому морю являлось побережье Финского залива ___________________...
История
История.7 класс.Вставьте в текст пропущенные факты,названия,даты. Заголовок:_________ На западе в конце XV-начале XVI века единственным выходом Р оссии к Балтийскому морю являлось побережье Финского залива _________________________________. А на востоке важной задачей было присоединение Казанского ханства,через которое шёл _____________________________ в Персию,Индию,Китай.Первые походы Ивана IV на Казань закончилось неудачей.И лишь ___________________ в праздник Покрова Богородицы русским войскам удалось захватить город.В начале Ливонской войны в Россию через захваченную _____________ ежегодно проходило по несколько караванов английских и голландских кораблей.Стала развиваться внешняя торговля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не знаю 2. проливы Босфор и Дарданелла 3. волжский торговый путь 4. летом 1552 5. территорию
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