История.7 класс.Вставьте в текст пропущенные факты,названия,даты. Заголовок:_________ На западе в конце XV-начале XVI века единственным выходом Р оссии к Балтийскому морю являлось побережье Финского залива ___________________...

История
История.7 класс.Вставьте в текст пропущенные факты,названия,даты. Заголовок:_________ На западе в конце XV-начале XVI века единственным выходом Р оссии к Балтийскому морю являлось побережье Финского залива _________________________________. А на востоке важной задачей было присоединение Казанского ханства,через которое шёл _____________________________ в Персию,Индию,Китай.Первые походы Ивана IV на Казань закончилось неудачей.И лишь ___________________ в праздник Покрова Богородицы русским войскам удалось захватить город.В начале Ливонской войны в Россию через захваченную _____________ ежегодно проходило по несколько караванов английских и голландских кораблей.Стала развиваться внешняя торговля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не знаю 2. проливы Босфор и Дарданелла  3. волжский торговый путь  4. летом 1552 5. территорию 
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