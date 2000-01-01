История древнего мира. Вигасин,Годер,Свенцицкая. Опишите картину "Посёлок шумеров"(5-7 предложений)
История
История древнего мира. Вигасин,Годер,Свенцицкая. Опишите картину "Посёлок шумеров"(5-7 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посёлок шумеров отличается тем что дома люди строили из глины. И только поэтому учёные больше знают о домах знатных людей. Правят у шумеров жрецы. На верхнюю ступеньку храма (как и в Египте) заходят никто иной как правители.Храмы там большие и просторные. Самый сохранившейся храм бога воды.
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