История древнего мира. Вигасин,Годер,Свенцицкая. Опишите картину "Посёлок шумеров"(5-7 предложений)

Гость: Гость:

Посёлок шумеров отличается тем что дома люди строили из глины. И только поэтому учёные больше знают о домах знатных людей. Правят у шумеров жрецы. На верхнюю ступеньку храма (как и в Египте) заходят никто иной как правители.Храмы там большие и просторные. Самый сохранившейся храм бога воды.