История фразеологизма держать в ежовых рукавицах?

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История фразеологизма держать в ежовых рукавицах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В подвалах домов и амбарах крестьян нередко заводились мыши (что неудивительно, так как именно там крестьяне хранили свои запасы). Для борьбы с ними использовались не только кошки, но и другие хищники, охотящиеся на мышей, а именно ежи. Но кошка животное домашнее, прирученное, но вот как заманить в нужное помещение ежа? Взять его в голые руки проблематично, как раз по причине его колючей шкуры. Что же тогда делать? Именно для этого и были нужны ежовые рукавицы, или так называемые голицы. Они делались из очень толстой кожи и не имели подкладки. Вот такими-то рукавицами и можно взять ежа, свернувшегося в колючий клубок, и отнести его в амбар или подвал к новым охотничьим угодьям. А потом, когда он блестяще выполнит свою миссию и справится с мышиной напастью, этими же рукавицами отнести его на волю.
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