История слова работа

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Работа Не только рядовые информанты, но и известные специалисты в области русской филологии, авторы учебников по русскому языку для вузов ошибочно утверждают, что слово работа пришло в русский язык из старославянского языка. Они ставят в один ряд слово работа и действительные старославянизмы разум, равный, разница. Побеседуем об этом. Слово раб и работа однокоренные, древние слова. Они пришли из общеславянского языка. Но жизнь у них разная. Слово раб действительно было заимствовано из старославянского языка. Это слово восходит к общеславянскому orbъ. Начальное ор изменилось в старославянском языке в ра. Такое сочетание ра характерно для многих старославянских слов (типа разум) . Первоначальное значение слова раб "сирота", позже - "подневольная работа". А существительное работа восходит к древнерусскому робота - от общеславянского orbota. В словах раб и работа исходный корень одинаковый. В древнерусском языке в слове робота начальное сочетание ро превратилось в ра в результате аканья. Такое произношение закрепилось на письме: робота > работа. Это слово с разным звучанием и в ряде случаев с иным значением вошло в словарь славянских языков: укр. робота, болг. работа "работа", сербхорв. работа "барщина", словацк. robota "барщина". Разные значения слова работа в славянских языках определяются семантикой этого слова в древности - "работа, рабство, неволя". Еще раз подчеркиваю, что раб и рабство исторически однокоренные слова, они восходят к общеславянской эпохе, однако раб - заимствование из старославянского языка, а работа - трансформированная форма древнерусского слова: робота > работа. Природа начального ра в словах раб - работа разная. Интересна замена значений в слове раб: "маленький" > "сирота" > "человек, лишенный производства и являющийся собственностью господина". Исторические связи слов раб, работа, робеть и ребенок прослеживаются. В современном русском языке слова раб и работа имеют несколько значений. Раб: 1. Человек, лишенный средств производства, собственность своего господина; тот, кто является частной собственностью другого; крепостной; тот, кто зависит от другого, кто экономически и политически зависим. Вид зависимости определяется эпохой (рабовладельческий строй, крепостное право и др.) . 2. (перен. ) Тот, кто слепо и подобострастно исполняет волю другого, кто низкопоклонничает и льстит. - К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно малодушны И перед властью - презренные рабы. (М. Лермонтов. "Думы"). 3. (перен.) . Тот, кто целиком подчинил чему-нибудь свою волю, свои поступки (раб страстей; раб привычек; раб пошлостей) . - Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом? (А. Пушкин. "Евгений Онегин"). Слово раб вошло в сочетания: раб божий; не послужишь рабой, не сядешь госпожой; за очи горда, а в очи раба. Многозначно и слово работа: 1. Действие по значению глагола работать, действие, занятие, труд (физическая работа; умственная работа) . 2. Форма работы (полевые работы, ремонтные работы) . 3. Служба, труд на предприятии, в учреждении, место службы. 4. То, что подлежит обработке (раздать работу) . 5. Продукт труда (печатная работа) . 6. Качество, способ изготовления (старинная работа; итальянская работа) . Слово работа входит во фразеологизмы: работа горит в руках; работа мастера боится; сизифова работа (трудная и бесплодная работа) ; есть работка, есть хлеб. А в наше время у многих нет ни работы, ни хлеба насущного.