История создания Васюткино озеро

Гость: Гость:

В городе Игарке преподавал когда - то русский язык и литературу Игнатий Дмитриевич Рождественский, известный потом сибирский поэт. Преподавал он свои предметы хорошо, заставлял своих учеников "шевелить мозгами" и не слизывать из учебников изложения, а писать сочинения на вольные темы. Вот так однажды предложил написать 5 классникам, о том как, прошло лето. А один из его учеников был Аставьев В.П. (в последствии автор "Васюткино озеро"). И он летом заблудился в тайге, много дней провёл один, и вот обо всём об этом и написал потом. Сочинение маленького Астафьева было напечатано в рукописном школьном журнале под названием "Жив". Много лет спустя Аставьев вырос и стал писателем и вспомнил о своём сочинении. Попробовал восстановить в памяти. Так вот и получилось произведение "Васюткино озеро" - его первый рассказ для детей. Такова его история.