История создания Васюткино озеро

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История создания Васюткино озеро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В  городе  Игарке  преподавал  когда - то русский  язык  и  литературу Игнатий Дмитриевич  Рождественский, известный потом  сибирский  поэт. Преподавал  он  свои  предметы  хорошо,  заставлял  своих  учеников "шевелить  мозгами"  и  не  слизывать из  учебников изложения, а писать сочинения на  вольные  темы. Вот  так  однажды  предложил  написать  5 классникам, о том  как, прошло  лето. А  один  из  его  учеников  был Аставьев В.П. (в  последствии  автор  "Васюткино  озеро").  И   он  летом  заблудился  в  тайге,  много  дней  провёл  один, и  вот  обо  всём  об  этом  и  написал потом. Сочинение  маленького  Астафьева  было  напечатано  в  рукописном  школьном  журнале  под  названием "Жив". Много лет спустя Аставьев  вырос и  стал  писателем и вспомнил  о  своём  сочинении. Попробовал  восстановить в  памяти. Так  вот  и  получилось произведение "Васюткино озеро"  - его первый  рассказ для  детей. Такова  его  история.
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