История создания Васюткино озеро
Русский язык
История создания Васюткино озеро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе Игарке преподавал когда - то русский язык и литературу Игнатий Дмитриевич Рождественский, известный потом сибирский поэт. Преподавал он свои предметы хорошо, заставлял своих учеников "шевелить мозгами" и не слизывать из учебников изложения, а писать сочинения на вольные темы. Вот так однажды предложил написать 5 классникам, о том как, прошло лето. А один из его учеников был Аставьев В.П. (в последствии автор "Васюткино озеро"). И он летом заблудился в тайге, много дней провёл один, и вот обо всём об этом и написал потом. Сочинение маленького Астафьева было напечатано в рукописном школьном журнале под названием "Жив". Много лет спустя Аставьев вырос и стал писателем и вспомнил о своём сочинении. Попробовал восстановить в памяти. Так вот и получилось произведение "Васюткино озеро" - его первый рассказ для детей. Такова его история.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог: 1)крапива 2)хозяева 3)свекла 4)баловать 2. Укажите строчку, в которой во всех словах...
Русский язык
Русский язык
Запишите словосочетания в два столбика в зависимости от правил написания имён пр??лагательных. 1 столбик( жи, ши, ча, ща, чу,щу ) 2 столбик( чк, чн...
Английский язык