История улицы Невская Сочи

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История улицы Невская Сочи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получил название по расположению за железнодорожным вокзалом «Сочи». Северо-западная часть микрорайона имеет древнее название Ареда, появившееся в начале XIX века. В 1930-х на территории нынешнего микрорайона (южная, восточная части) располагались только частные дома, остальные земли были заняты садами совхоза, позже названного именем В. И. Ленина. Совхоз образован в 1920 после национализации имения одного из самых крупных сочинских землевладельцев Костарева[1].
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