Итоги и деятельность антигитлерской коалиции
История
Итоги и деятельность антигитлерской коалиции
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В 1941 году было положено основа в создании антигитлеровской коалиции Выводы 1Создание и укрепление антигитлеровской коалиции сыграло важную роль в разгроме фашистких государств 2 Она способствовала созданию боевого содружества всех народов мира которые боролись фащисткого угнетения 3Способствовала объединению всех антифашистких сил в странах Европы Азии Америки 4Она закрепила изоляцию фашистких агрессоров 5 В условиях мировой войны формировался опыт сотрудничества стран с разным идеологиями 8Создание коалиции сорвало планы Гитлера внести розкол в ряды его противников
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