Математика 2класс тётя Маша приготовила 22 пончика, оладьев на 15 больше, чем пончик??в,а блинов столько же сколько пончиков и оладьев вместе. сколько блинов приготовила тётя Маша?
Математика
Математика 2класс тётя Маша приготовила 22 пончика, оладьев на 15 больше, чем пончик??в,а блинов столько же сколько пончиков и оладьев вместе. сколько блинов приготовила тётя Маша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22+15=37(шт.)-оладьев 2) 22+37=59(шт.)-блинов Ответ: 59 блинов приготовила тётя Маша
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