Математика 2класс тётя Маша приготовила 22 пончика, оладьев на 15 больше, чем пончик??в,а блинов столько же сколько пончиков и оладьев вместе. сколько блинов приготовила тётя Маша?

Математика
Математика 2класс тётя Маша приготовила 22 пончика, оладьев на 15 больше, чем пончик??в,а блинов столько же сколько пончиков и оладьев вместе. сколько блинов приготовила тётя Маша?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22+15=37(шт.)-оладьев 2) 22+37=59(шт.)-блинов Ответ: 59 блинов приготовила тётя Маша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Ребят помогите ******************************** только : 2, 3, 4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Ответить
Математика
Приветик,ребят. Кому не трудно,решите 6 примерчиков:) 440 номер,1 и 3 столбики:3
Ответить
Математика
Номер 274 помогите пожалуйсто
Ответить
Математика
Неполное частное ровно 5 а остаток 3 23:4 37:5 54:4 28:5 30:4 36:5 71:4 39:5
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! 1)скорость голубя равна 17 м/с , а скворца -74 км/ч. Кто из них имеет б??льшую скорость . 2)Кряковые утки летают со скоростью...
Ответить