Математика 2класс тётя Маша приготовила 22 пончика, оладьев на 15 больше, чем пончик??в,а блинов столько же сколько пончиков и оладьев вместе. сколько блинов приготовила тётя Маша?

Математика

Математика 2класс тётя Маша приготовила 22 пончика, оладьев на 15 больше, чем пончик??в,а блинов столько же сколько пончиков и оладьев вместе. сколько блинов приготовила тётя Маша?

Автор: Гость