Сочинение на тему "победа над страхом придает нам силы" П О Ж А Л У Й С Т А

Гость: Гость:

У каждого из нас есть свои страхи, которые делают нас слабее. Кто-то боится насекомых, и при виде них начинает кричать и пытаться убить бедное существо, а кто то и во все боится темноты. Все страхи развивают в нас неполноценность, что очень плохо отражается в нашем характере, ведь победа над своими страхами предаст нам силы. ( Ну такого типа может быть начало, а конец придумать легко) Удачи:)