Сочинение на тему "победа над страхом придает нам силы" П О Ж А Л У Й С Т А

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Сочинение на тему "победа над страхом придает нам силы" П О Ж А Л У Й С Т А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого из нас есть свои страхи, которые делают нас слабее. Кто-то боится насекомых, и при виде них начинает кричать и пытаться убить бедное существо, а кто то и во все боится темноты. Все страхи развивают в нас неполноценность, что очень плохо отражается в нашем характере, ведь победа над своими страхами предаст нам силы. ( Ну такого типа может быть начало, а конец придумать легко) Удачи:)
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