Сочинение на тему "победа над страхом придает нам силы" П О Ж А Л У Й С Т А
Русский язык
Сочинение на тему "победа над страхом придает нам силы" П О Ж А Л У Й С Т А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого из нас есть свои страхи, которые делают нас слабее. Кто-то боится насекомых, и при виде них начинает кричать и пытаться убить бедное существо, а кто то и во все боится темноты. Все страхи развивают в нас неполноценность, что очень плохо отражается в нашем характере, ведь победа над своими страхами предаст нам силы. ( Ну такого типа может быть начало, а конец придумать легко) Удачи:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Напишите пожалуйста. Нужно срочно. Дам 35 баллов. Огромное спасибо, тому кто сделае??. Напишите сочинение о любом памятнике Ярославля, следуя пла...
Математика