Положительные и отрицательные стороны инерции
Физика
Положительные и отрицательные стороны инерции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные стороны инерции:если бы не было инерции то все планеты сошли бы со своих орбит; отрицательные стороны:споткнувшийся человек,столкновение машины и пешехода.ну короче так
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