It's straight and blond. Перевод пожалуйста

Английский язык
It's straight and blond. Перевод пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Easy.Прямые и светлые
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