10 пословиц и поговорок с глаголами второго лица единственного числа

Гость: Гость:

А где щи -тут и нас ищи.Без труда не вынешь и рыбку из пруда.Береги нос в большой мороз.Береги платье снову ,а честь смолоду.Берегись бед,пока их нет.Близ границы не строй светлицы.Близко локоть,да не укусишь.В беде не унывай,на Бога уповай.Век живи,век учись.Взялся за гуж-не говори,что не дюж.(Ищи,вынешь,береги,берегись,строй,укусишь,унывай,живи,учись,взялся,говори -эти глаголы относятся к 2 лицу,единственному числу .)