Произведение чисел 18и3 увеличить на их разность

Математика
Произведение чисел 18и3 увеличить на их разность
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