Помогите. Вычислите интегралы Интеграл (x+(2/cos^2x)-1)dx
Математика
Помогите. Вычислите интегралы Интеграл (x+(2/cos^2x)-1)dx
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Ответ на задание: x²+2tgx-x+c
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