Юмористический рассказ об одном из этпов эволюции человека

Обществознание
Юмористический рассказ об одном из этпов эволюции человека
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Гость:
Ёмоё этога я низнаю прости
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