Решение задачи. Вход в парк отдыха украшала гирлянда из 87 воздушных шариков белог??, голубого и желтого цвета. Белых и голубых шаров было 58, голубых и желтых 62. Сколько шариков каждого цвета было в гирлянде?
Математика
Решение задачи. Вход в парк отдыха украшала гирлянда из 87 воздушных шариков белог??, голубого и желтого цвета. Белых и голубых шаров было 58, голубых и желтых 62. Сколько шариков каждого цвета было в гирлянде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-58=29 желтых 87-62=25 белых 87-(29+25)=33 голубых
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