Решение задачи. Вход в парк отдыха украшала гирлянда из 87 воздушных шариков белог??, голубого и желтого цвета. Белых и голубых шаров было 58, голубых и желтых 62. Сколько шариков каждого цвета было в гирлянде?

Математика

Решение задачи. Вход в парк отдыха украшала гирлянда из 87 воздушных шариков белог??, голубого и желтого цвета. Белых и голубых шаров было 58, голубых и желтых 62. Сколько шариков каждого цвета было в гирлянде?

Автор: Гость