Найдите в справочной литературе школьных учебниках по другим предметам периодич??ской печати или интернете примеры применения процентов.составьте задачу на проценты и решите её

Математика
Найдите в справочной литературе школьных учебниках по другим предметам периодич??ской печати или интернете примеры применения процентов.составьте задачу на проценты и решите её
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача придумаем так в одном гараже было 25% деталей что развез курьер а в других 2х было 75% сколько было всего деталей было развезено в 1 и 2 гараж
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