Неожиданно - сказочные выражения

Литература
Неожиданно - сказочные выражения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стали жить – поживать, добра наживать. Сказке конец, а кто слушал – молодец! Мой меч – твоя голова с плеч! Расти не по дням, а по часам. Небо дрожит, земля трясётся. Утро вечера мудренее. Я ето знаю.

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