Неожиданно - сказочные выражения

Гость: Гость:

Стали жить – поживать, добра наживать. Сказке конец, а кто слушал – молодец! Мой меч – твоя голова с плеч! Расти не по дням, а по часам. Небо дрожит, земля трясётся. Утро вечера мудренее. Я ето знаю.