В саду растет к деревьев из них 17 составляют яблони остальные вишни сколько вишне??ых деревьев растет в саду
Математика
В саду растет к деревьев из них 17 составляют яблони остальные вишни сколько вишне??ых деревьев растет в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное нужно составить уквеное вырождение k-17 тоесть из. суммы всех деревьев вычетаем яблони
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