В саду растет к деревьев из них 17 составляют яблони остальные вишни сколько вишне??ых деревьев растет в саду

Математика

В саду растет к деревьев из них 17 составляют яблони остальные вишни сколько вишне??ых деревьев растет в саду

Автор: Гость