Характеристика Максима з твору Захара беркута поможіть!!!!!!!

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Максим — простий, як сама земля, як величезні гори, як стрімкі річки, як кришталеве повітря. Здається, все він черпає з самої душі природи і збирає у своєму серці. Він безстрашний і сміливий. Його природний розум, кмітливість.Джерело: http://dovidka.biz.ua/zahar-berkut-harakteristika-maksima/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua