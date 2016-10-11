Характеристика Максима з твору Захара беркута поможіть!!!!!!!

Українська література
Характеристика Максима з твору Захара беркута поможіть!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Максим — простий, як сама земля, як величезні гори, як стрімкі річки, як кришталеве повітря. Здається, все він черпає з самої душі природи і збирає у своєму серці. Він безстрашний і сміливий. Його природний розум, кмітливість.Джерело: http://dovidka.biz.ua/zahar-berkut-harakteristika-maksima/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

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