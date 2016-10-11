Что означает понятие переходные климатические пояса?
География
Что означает понятие переходные климатические пояса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, определение именно тебе нужно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши предложение. Выдели грамматическую основу. Напиши словосочетание (пары сло??, которые связаны между собой ).Солнышко сильно прогрело воду в р...
Математика
Сравните дроби а)1/7 и 4/21/б)3/5 и 8/15/в)3/5 и 11/20/г)4/9 и 8/15/д)5/12 и 7/8/е)37/115 и 38/175/ж)9/65 и 16/117 даю 20 баллов! Очень надо!
Математика
Банк по вкладу "срочный" начисляет за год 15% на вложенную сумму. На какую сумму был ??ткрыт счёт, если через год на нём оказалось 9200 руб?