Что означает понятие переходные климатические пояса?

География
Что означает понятие переходные климатические пояса?
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Гость:
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